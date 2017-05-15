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"الجارحي" يحذر من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة: سنخسر على المدى البعيد

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"الجارحي" يحذر من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة: سنخسر على المدى البعيد "الجارحي" يحذر من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة: سنخسر على المدى البعيد

مصراوي Masrawy

عمرو الجارحي وزير المالية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ان حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل لـ ٣٣ مليار جنيه، ولا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم الاثنين، لمناقشة الصناديق الخاصة.

وأضاف الجارحي: "هناك رأي يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية."

وتابع: "الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل لـ٦٠٠ مليار أرقام غير صحيحة"، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع مستمر في حجم الصناديق منذ ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧.

وأوضح الجارحي، أن هناك نقاش حاليا بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ولكن هذا الطرح سيتسبب في مكسب لمرة واحدة ولكن سيتسبب في خسائر على المدى البعيد".

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مصراوي Masrawy

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