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الحكومة تكشف حجم الأموال في «الصناديق الخاصة»

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الحكومة تكشف حجم الأموال في «الصناديق الخاصة» الحكومة تكشف حجم الأموال في «الصناديق الخاصة»

التحرير

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قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرًا إلى أن هناك رأي يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق، لصالح برامج الحماية الاجتماعية.

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وأضاف الجارحى، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الصناديق الخاصة، أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل لـ 600 مليار أرقام غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع مستمر فى حجم الصناديق منذ 2013 حتى 2017.
 
وأوضح الجارحى، أن هناك ناقش موجود الآن بشأن ضم الصناديق الخلصة للموازنة العامة للدولة، ولكن هذا الطرح سيتسبب فى مكسب لمرة واحدة ، ولكن سيتسبب فى خسائر على المدى البعيد.

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التحرير

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