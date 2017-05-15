رئيس الوزراء يجتمع بالمحافظين لمتابعة حصر أراضي وضع اليد

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا للمحافظين يوم السبت المقبل؛ لمتابعة تنفيذ حصر الأراضي بالمحافظات المعتدى عليها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن مجلس المحافظين، الذي انعقد اليوم، استعرض خطة التنمية لإقليم قناة السويس، وعددا من القوانين التي ترتبط بالتنمية المحلية، مردفًا أن أبرز القوانين التي تمت مناقشتها والموافقة عليها، تشريع خاص بالإشغالات والمحلات العامة.

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وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مشروعات الطرق والمشروعات التي تتضمن تحسين حياة المواطنين، وأن تحدد كل محافظة حالة الطرق بها ووضع خطة زمنية لرفع كفاءتها، موضحًا أن السلع الأساسية متوفرة في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان.