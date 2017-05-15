فيديو| «الزراعة»: أسعار منافذ الوزارة أقل من الأسواق بـ20%

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت مبكرًا لشهر رمضان، بتوفير السلع في منافذ الوزارة المنتشرة بكل أرجاء الجمهورية؛ للمساعدة في خفض الأسعار في الأسواق.

وأوضح عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الإثنين، أن أسعار منافذ الوزارة أقل من الأسواق بنحو 20%، مشيرًا إلى أن الوزارة كلفت الهيئات التابعة لها بالمرور على مجازر بيع الدواجن واللحوم ومحلات بيع الأسماك والمواد الغذائية، للاطمئنان على صلاحية السلع الغذائية.