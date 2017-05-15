أبرزها «مكافحة الفساد».. البرلمان يتجاهل 40 قانونًا مصيريًا

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في الوقت الذي ينشغل فيه مجلس النواب بعدة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة، ومنها الخاص بالنائبة منى منير، بشأن قضية الشذوذ الجنسي، بقيت قضايا أخرى مثل "البطالة والدروس الخصوصية والأمية"، التي تمثل مشكلات مجتمعية مزمنة، بعيدة عن دائرة الاهتمام تحت القبة.

ولم تكن قضية النائبة منى منير هي الأولى، فقد سبقها عدة نواب بتفجير قضايا "مماثلة" شغلت معظم النواب، كفرض تسعيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقانون الأزهر، وقانون منح الجنسية مقابل وديعة مالية.

القوانين المفسرة للدستور

وألزم الدستور، في 40 مادة به، إجراء قوانين أو تعديلات على أخرى، فيما تعتبر القوانين المفسرة لنصوص الدستور، لعل أهمها، مفوضية القضاء على التمييز، والتي تقدمت بشأنه النائبة أنيسة حسونة بمشروع قانون في عام 2016، ولم يناقش حتى الآن، وكذلك مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الانسان، الذي تقدم به رئيس المجلس عام 2016 ولم يناقش كذلك أيضًا.

وتضم قائمة القوانين المفسرة للدستور، قانون إنشاء حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية الآثار، وقانون المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة.

قانون العقوبات يبحث عن توفيق أوضاعه

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نص الدستور في المواد "11، 52، 63، 67، 71، 99، 223"، على بعض الامتيازات التي تتطلب تعديل البنية التشريعية لقانون العقوبات؛ كي تشمل تجريم التعذيب بكافة صوره وأشكاله، واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، ومنع رفع الدعاوى ضد المبدعين أصحاب الإنتاج الفني أو الأدبي أو الفكري، إلا عبر النيابة العامة، ويحظر فرض أي رقابة أو مصادرة أو وقف وإلغاء الصحف ووسائل الإعلام، إلا في حالات الحرب وفق شروط واستثناءات محددة، وغيرها من الامتيازات الدستورية التي كانت تتطلب تعديل قانون العقوبات المصري.

قانون الإدارة المحلية بين وعود الرئيس وإدراج البرلمان

في بداية عام 2016، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية العام، ورغم استلام مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ أكثر من تسعة أشهر، إلا أنه لم يحدث توافق داخل لجنة الإدارة المحلية حول مشروع القانون، وتشير بعض المصادر داخل اللجنة إلى حذف العديد من مواد مشروع القانون، وغير منتظر استكماله في وقت قريب.

مكافحة الفساد

الدستور المصري نص صراحة على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، بما يلزمها من تشريع قوانين تنظيم عملها وتشكيلها وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، وطبيعة تقاريرها وتوصياتها، والجهة التي ستتقدم إليها بهذه التقارير، إلا أن هذا الملف يعد من الملفات المعلقة في المجلس.