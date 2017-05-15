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رئيس "القومية للسكر": صيام مرضى السكري دون استشارة الطبيب "انتحار"

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مصراوي Masrawy

جانب من الندوةجانب من الندوة

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كتب- أحمد جمعة: 

طالب الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر، وأستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، مرضى السكري بالتوجه للطبيب المعالج والاستفسار بشأن قدرتهم على الصيام في شهر رمضان.

وقال الغزالي حرب، إن مرضى السكري من النوع الأول غير مصرح لهم بالصيام في رمضان، نظرا لحاجتهم الشديدة للإنسولين بمعدل 3 أو4 مرات طوال اليوم، مناشدًا إياهم بقبول رخصة الإفطار خلال الشهر.

وأوضح أن المرضى من النوع الثاني وهم يمثلون نحو 90% من مرضى السكري في ، يتناولون الأقراص إلى جانب الأنسولين، ومن ثم عليهم استشارة الطبيب المعالج قبل الصيام، مضيفا: "هناك نوع من الأنسولين يعطي مرة واحدة في اليوم ولا يتسبب في انخفاض السكر، وقد يكون حلا أمام المرضى من هذا النوع".

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته شركة نوڨو نورديسك اليوم الاثنين، لتوعية مرضى السكر من النوع الثاني بأهم التدابير الصحية الواجب عليهم اتخاذها عند صيامهم، وكيفية تفادي المخاطر الصحية المحتملة أثناء الصيام.

وتابع: "من يقرر الصيام من تلقاء نفسه ويصاب بأمراض أو يتوفى، فهذا انتحار".

وأضاف الغزالي حرب: "يؤدي الصيام لاختلال في معدل السكر في الدم نتيجة امتناع المريض عن تناول أي وجبات وعدم مواصلة نظامه العلاجي المعتاد لفترات تتجاوز 18 ساعة متواصلة وهو ما يُعرّضه لمضاعفات خطيرة قد تصل للغيبوبة السكرية والمضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تتطلب نقله للمستشفى".

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