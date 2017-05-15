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10 قرارات لاتحاد اليد في اجتماعه الأخير

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10 قرارات لاتحاد اليد في اجتماعه الأخير 10 قرارات لاتحاد اليد في اجتماعه الأخير

التحرير

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أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد حمودة، عن القرارت التي اتخذها المجلس فى الاجتماع الأخير.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الخميس القرارت والتي جاءات كالتالي:

- الموافقة المبدئية على مشاركة منتخب للناشئين مواليد 2000 ببطولة البحر المتوسط فى شهر فبراير 2018.

- الموافقة المبدئية على مشاركة منتخب مصر للإناث مواليد 2002 ببطولة البحر المتوسط فى شهر إبريل 2018.

- الموافقة على تكليف كابتن هشام نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد برئاسة بعثة منتخب مصر الوطني للناشئين مواليد 98 ببطولة كأس العالم والتي ستقام في جورجيا العام الجاري 2017.

- الموافقة على تكليف كابتن مصطفى شوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد برئاسة بعثة منتخب مصر الوطني للشباب مواليد 96 ببطولة كأس العالم والتي ستقام في الجزائر العام الجاري 2017.

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- الموافقة على إقامة الوطني المصري الأول للرجال مبارتين ودياتين مع المنتخب البحريني الأول للرجال خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2017.

- الموافقة على إقامة الدورة الصيفية لكرة اليد خلال الفترة من 6 - 14 / 9 / 2017 وذلك على ملاعب نادي سبورتنج.

- الموافقة على سفر طاقم الحكام المصري الدولي كابتن علاء إمام - كابتن حسام معتمد للمشاركة ببطولة كأس العالم للناشئين مواليد 98 والتي ستقام في جورجيا.

- الموافقة على مشاركة طاقم الحكام المصري القارى كابتن ياسمين السعيد - كابتن هايدي السعيد ببرنامج التدريب العالمي للحكام ( GRTP ) خلال شهر يونيو 2017.

- الموافقة على إعادة تشكيل فروع الاتحاد طبقا لخطاب وزارة الشباب والرياضة.

- الموافقة على طلب نادي الأهلي استضافة وتنظيم مباراة كأس السوبر الإفريقي في نسختها القادمة واستضافة بطولة الأندية الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس 2018.

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التحرير

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