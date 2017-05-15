مانشستر يونايتد يتصدر قائمة أرباح أندية «البريميرليج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد، قد يكون أول نادي إنجليزي في التاريخ تصِل عوائد البريميرليج لديه لمليار جنيه إسترليني، مع نهاية هذا الموسم.

وأضافت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد تصدر جدول إرادات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في نهاية الموسم الماضي بـ 870.270.178 مليون جنيه إسترليني، بينما حل آرسنال في المركز الثاني بـ 842.767.443 مليون جنيه إسترليني، ثم جاء المركز الثالث من نصيب ليفربول بـ815.422.132 مليون جنيه إسترليني.

شاهد أيضا

وحل تشيلسي رابعًا بإرادات بلغت نحو 815 مليون جنيه إسترليني، ثم توتنهام هوتسبير خامسًا بـ750 مليون جنيه إسترليني، ثم جاء المركز السادس من نصيب مانشستر سيتي بـ723 مليون جنيه إسترليني، فيما جاء سابعًا إيفرتون بـ700 مليون جنيه إسترليني.