تطور خيسوس وقدوم رودريجيز للبريميرليج.. جوارديولا يتحدث

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إنهال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالمديح على مهاجمه الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء وست بروميتش ألبيون، المقام الثلاثاء المقبل، باستاد الاتحاد، لحساب الجولة الـ34 المؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وقال جوارديولا: "تأثير جابرييل كان كبيرًا، لديه مساحة كبيرة للتطور ونحن نريد مساعدته على التطور، إنه منفتح للغاية وأول ما يفكر به هو مساعدة الفريق ولذا حين يفقد الكرة تجده يجري لاستعادتها وأنا أحب ذلك، خيسوس يريد أن يصبح لاعبًا أفضل، يريد أن يصبح لاعبًا عظيمًا".

وعن جاهزية الفريق للمواجهة أمام وست بروميتش قال المدير الفني للسيتي: "جون ستونز عاد من الإصابة، بينما فابيان ديلف تعرض لإصابة ولا أعتقد أنه سيلعب مجددًا هذا الموسم، لكن بقية اللاعبين بخير، وأتمنى أن تأتي الجماهير لتساندنا أمام وست بروميتش ولكي تعبر عن عرفانها تجاه أحد أهم اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي (زاباليتا)".

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وتابع المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: "لايجب الحديث الآن عن مستقبل لاعبي الفريق، الأهم الآن أن نفكر على مبارياتنا ثم بعد نهاية الموسم سنتحدث".

وردًا على سؤال حول إمكانية لعب الدولي الكولومبي خامس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد في البريميرليج، أجاب جوارديولا: "نعم بكل تأكيد، لاعب مميز مثل خاميس يمكنه اللعب في أي مكان في العالم".