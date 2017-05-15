بالصور- جامعة القاهرة تنظم حفل تأبين لمنى بكر رائدة علم النانوتكنولوجى

كتب- عبدالله قدري:

تصوير- نادر نبيل:

نظمت جامعة القاهرة، الاثنين، حفل تأبين للدكتورة منى بكر الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر ومدير مركز النانوتكنولوجي بالجامعة بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وشهد التأبين حضور كل من الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الخربوطلي عميد المعهد القومي لعلوم الليزر بالإضافة إلى لفيف من العلماء والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وقال جابر نصار رئيس الجامعة، إن الدكتورة منى بكر، لها 4 براءات اختراع في مجال النانو تكنولوجي، وساهمت في تدريب عدد كبير من الباحثين، فضلًا عن إرسالها في عدد من البعثات التعليمية في الخارج.

وأكد نصار، أن "بكر" تميزت بأخلاقها الرفيعة، ومستواها الذي فاق استاذتها، وهو ما أهلها لترأس مركز النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن الدكتورة المرحومة يبرز أهم ما قدمته من انجازات بحثية وعلمية فهي مؤسسة علم النانوتكنولوجى في مصر وصاحبة مدرسة علمية فريدة من نوعها في علم الكيمياء، وأثرت العالم بأبحاث مرجعية عالمية في مجال النانوتكنولوجى وتطبيقاته في المجالات المختلفة كالطب والهندسة والصناعة​.