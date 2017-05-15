"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر، إن مصر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث معدلات انتشار مرض السكر.

وأضاف الحفناوي أن عدد مرضى السكر في مصر في 2015 بلغ نحو 11 مليون شخصًا من إجمالي عدد البالغين في البلاد، مشيرا إلى أن هناك حالة وفاة بالعالم كل 5 ثواني بسبب إصابته بالسكر.

وطالب الحفناوي، المرضى باستشارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار الصيام، وقال: "مرضى السكر لهم رخصة بعدم الصيام، كما أن قرار الصيام ليس في يد المريض نفسه إنما في يد طبيبه المعالج".

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته شركة "نوفو نورديسك"، الاثنين، لتوعية مرضى السكر من النوع الثاني بأهم التدابير الصحية الواجب عليهم اتخاذها عند صيامهم، وكيفية تفادي المخاطر الصحية المحتملة أثناء الصيام.

وحذر عميد معهد السكر، من اتخاذ المرضى قرار الصيام منفردا، مضيفا: "تتعدد المضاعفات الصحية التي يعاني منها مريض السكر في حالة إهمال العلاج أو تلقي علاج غير مناسب، ومنها مخاطر الإصابة بالجلطات وضغط الدم، وأمراض الكُلى، والفشل الكلوي المزمن وارتفاع في مستوى الكوليسترول الضار. أما عن احتمال الوفاة بأمراض شرايين القلب والإصابة بالأزمات القلبية لدى المريض فهي أكثر 1.7 مرة و1.5 مرة على التوالي مقارنة بالأشخاص الطبيعيين. لذلك فانه من الضرورى ضبط مستوى السكر فى رمضان ومحاولة تجنب الوجبات الغنية بالسكريات والنشويات".