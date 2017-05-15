المتحدث العسكري: ضبط أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، الاثنين، القبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة خلال عمليات لها في وسط سيناء.

وذكر العقيد اركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان صحفي، أن القوات واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وألقت القبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة وذلك بعد توفر معلومات مؤكدة عن إعتزامه القيام بعملية إرهابية بإحدى مدن القناة.

وأضاف المتحدث أن المتهم قام برصد ومتابعة كافة تحركاته خلال الفترة السابقة، وجاري التحقيق معه بواسطة الأجهزة المعنية.

وأوضح أنه تم القبض على فرد يستقل دراجة نارية أثناء محاولته الهرب من إحدى الكمائن بوسط سيناء وبحوزته مبالغ مالية مشتبه فى توصيلها للعناصر التكفيرية.

وأشار إلى أنه تم العثور على عربة دفع رباعي بداخلها كمية من الذخائر وعدد من أجهزة المراقبة التي تستخدمها العناصر التكفيرية