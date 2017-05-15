أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: ضبط أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط أحد العناصر التكفيرية (2)ضبط أحد العناصر التكفيرية (2)

ضبط أحد العناصر التكفيرية (3)ضبط أحد العناصر التكفيرية (3)

ضبط أحد العناصر التكفيرية (1)ضبط أحد العناصر التكفيرية (1)

ضبط أحد العناصر التكفيريةضبط أحد العناصر التكفيرية

كتب- مصطفى المنشاوي

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، الاثنين، القبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة خلال عمليات لها في وسط سيناء.

وذكر العقيد اركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان صحفي، أن القوات واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وألقت القبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة وذلك بعد توفر معلومات مؤكدة عن إعتزامه القيام بعملية إرهابية بإحدى مدن القناة.

وأضاف المتحدث أن المتهم قام برصد ومتابعة كافة تحركاته خلال الفترة السابقة، وجاري التحقيق معه بواسطة الأجهزة المعنية.

وأوضح أنه تم القبض على فرد يستقل دراجة نارية أثناء محاولته الهرب من إحدى الكمائن بوسط سيناء وبحوزته مبالغ مالية مشتبه فى توصيلها للعناصر التكفيرية.

وأشار إلى أنه تم العثور على عربة دفع رباعي بداخلها كمية من الذخائر وعدد من أجهزة المراقبة التي تستخدمها العناصر التكفيرية

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة

بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة