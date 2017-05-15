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بالصور- هذه شركة الطيران التي ارتدت غادة عبدالرازق زي مضيفاتها

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كتبت- ميرا ماهر
لفتت الفنانة غادة عبدالرازق الأنظار خلال "برومو" مسلسل "أرض جو" الذي يذاع في رمضان المقبل، وذلك بسبب زي مضيفات الطيران الذي ارتدته في جلسة التصوير الترويجية للمسلسل.

وظهرت "غادة" في إعلان المسلسل وجلسة التصوير الترويجية للعمل بثياب مضيفة طيران تحمل اللون الأزرق السماوي، وقبعة ورابطة عنق حريرية وقفازات سوداء، وهو ما أثار تساؤل حول ما إذا كانت هذه الأزياء حقيقية وتمثل شركة طيران، أم أنها من نسج الخيال.

الحقيقة أن زي مضيفات الطيران الذي ارتدته "غادة عبدالرازق" هو بالفعل لشركة حقيقية وليست من أزياء العمل.

وكانت الشركة المقتبس منها الزي هي شركة "Adria Airways" السلوفانية، كما أشارت صفحة "The Lady" عبر موقع التواصل الاجتماعي" Facebook ". مع وجود فرق في لون التنورة القصيرة، فالزي الأصلي لونها أسود وفي المسلسل لونها بنفس لون الجاكيت.

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