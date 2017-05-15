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بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

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بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

مصراوي Masrawy

لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

رصدت كاميرا مراقبة داخل محل هواتف بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، عملية سرقة غريبة تعرض لها المحل على يد لصين في وضح النهار.

وأظهر المقطع اللصين وهما يدخلان المحل، ويبدأ أحدهما في إشغال البائع بطلب استعراض بعض الهواتف، وفي أثناء ذلك انتهز زميله الفرصة ليحطم الواجهة الزجاجية ويلتقط بعض الهواتف المعروضة، ثم يهربان.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"مصراوي" أن اللصين ألقي القبض عليهما، وجرى استعادة المسروقات منهما..

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مصراوي Masrawy

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