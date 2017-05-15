2.2 مليون جنيه لإنشاء وحدة محلية وتطوير مسجد في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت رئاسة مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إقامة مبنى وحدة محلية، وإحلال وتطوير مسجد بقرية أبو منقار، بتكلفة إجمالية 2 مليون و200 ألف جنيه.

وقال اللواء محمد العدوي، رئيس مركز الفرافرة بالمحافظة، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الأوقاف تتولي رفع كفاءة وإحلال المسجد الكبير بقرية أبو منقار بتكلفة 1.5 مليون جنيه، على أن تنتهي أعمال التجديد خلال 3 أشهر على أقصي تقدير.

وأضاف "العدوي" أن المركز يتولي إنشاء مقر للوحدة المحلية بقرية أبو منقار بتكلفة قدرها 700 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر من الآن.