بعد «كذبة كندا».. ما الفرق بين اللاجئ والمهاجر؟

التحرير

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معاذ عبد القادر شاب في الـ 25 من العمر، لا يترك هاتفه إلا نادرًا، يتابع جيدًا كافة الطلبات الدورية التي تصدر من الدول الأجنبية عبر سفارتها على إقليم مصر، أملًا منه في الهجرة إلى إحداها، وكلما وجد إعلان أو طلبات جديدة، هرع إلى سفارة الدولة التي تعلن قبولها بمهاجرين.

يحلم عبد القادر بالانضمام إلى 11 مليون مصري بالخارج، بينما يصطدم بشروط لا تـتناسب معه، مما يعيق تقديمه لطلب الهجرة إلى هذه البلد أو تلك، لم ييأس بل استمر في المتابعة، بخلاف استمراره في تأهيل نفسه لكي يفوز بالهجرة وبداية حياة جديدة خارج مصر، وما أن سمع الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، عن إتاحة كندا للمصريين السفر إليها من خلال طلبات اللجوء، لسرعة، دبت الفرحة داخل معاذ، وهرول مجددًا نحو السفارة لكن ليصطدم بنفي السفارة لهذا الأمر جملة وتفصيلًا، ليعود مجددًا تنتابه حالة حزن، مصرًا على العمل وتأهيل نفسه للهجرة مجددًا إلى أي دولة أوروبية.

سفارة كندا تنفي

حال معاذ ومن على شاكلته من آلاف المصريين، دفع السفارة الكندية لإصدار بيان على صفحتها على "فيسـبوك" أمس الأحد، مفاده التحذير من الأخبار المتداولة على الإنترنت، بخصوص تسهيلات جديدة للجوء المصريين إلى كندا.

وقالت السفارة في تدوينتها: "السفارة الكندية في مصر، لاحظت مؤخرًا انتشار أخبار زائفة وغير دقيقة على الإنترنت، بخصوص تغيير كندا لسياسات اللجوء فيما يخص مصر ودولًا أخرى".

وحثت السفارة على تجاهل هذه المواقع، والاعتماد فقط على المعلومات الموجودة في المواقع الرسمية، كموقع "VFS Global" ودائرة الجنسية والهجرة الكندية.

وكان مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، نشر على موقعه الإلكتروني خبرًا مفاده أن السلطات الكندية ستدرج اسم مصر ابتداءً من الأول من يونيو 2017 المقبل على قائمة الدول المقبول تسريع طلبات اللجوء لمواطنيها بدون جلسات استماع قضائية، مثل سوريا والعراق واليمن ودول الحروب.

ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة.

بين اللاجئ والمهاجر

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قال السفير حسين هريدي نائب وزير الخارجية السابق، إن الفرق بين اللاجئ والمهاجر، هو أن الأول يقدم طلب للهروب من اضطهاد سياسي، أو اضطهاد ديني ويحصل على صفة لاجئ، ومن الممكن أن يدخل البلد بدون تأشيرة، ويطلب أول ما تطأ قدماه أرض البلد حق اللجوء السياسي.

كما أضاف هريدي لـ"التحرير"، أن اللاجىء يتم التعامل معه "فورًا" ويمنح إقامة بسرعة، ويقدم الطلب وفي حالة الموافقة، يمنح الإقامة المؤقتة، وتكييف وضعه القانوني كلاجئ سياسي، وفي بعض الأحيان تمنح الدول امتيازات للاجئين.

منوهًا بأنه توجد قوانين دولية تحكم اللجوء السياسي من حيث الحقوق والواجبات، وعدم رفض أي دولة طلب اللجوء السياسي لها، والدول مطالبة ببحث طلبات اللجوء السياسي بمنتهى الحيادية والموضوعية، والنظام الدولى يستهجن رفض اللجوء السياسي، لأنه يعرض حياة الإنسان إلى الخطر.

وأشار هريدي إلى أن الهجرة تتم من خلال تقديم طلب عن طريق السفارات والقنصليات للبلد المعنية، ويدرس الطلب ويكون مواطن عادي في حالة قبول طلبه، أما اللاجىء يحصل على حكم القوانين الدولية لحين توفيق أوضاعه، بخلاف طول الوقت الذي يتراوح ما بين سنتين إلى 4 سنوات للموافقة على طلب الهجرة، إذا ما قورن بوقت الموافقة على اللجوء.

مغادرة اللاجئ

بدروه، أوضح السفير أحمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللجوء له قواعد دولية تنطمه، وعند اللجوء لدولة وتقبله، فإن الدولة بعد سنوات معينة تعطيه إقامة ومعيشة وأموال، وبعد سنوات معينة تعطيه الجنسية، إذا رأت أن سلوكه مرضي لها، واللجؤ يكون نتيجة لاضطهاد ديني وعرقي وسياسي.

وأضاف أبوالخير لـ"التحرير"، أن بعض الدول مثل سويسرا وألمانيا على سبيل المثال، تقبل اللاجئين وتعطيهم مبالغ مالية، منوهًا بأن تلك الدول تستطيع إجبار من توافق على إعطائهم حق اللجوء على السفر بعد زوال المشكلة ببلده الأم، والتي لجأء على خلفيتها لهذه الدولة هربًا من دولته، وتجبره على الرحيل في حالات تسبب لهذه الدولة مشاكل سياسية أو مشاكل تتعلق بالأمن القومي لهذه الدولة في حالة كان "إرهابي" على سبيل المثال.

ولفت إلى أنه إذا أرادت الدولة الأم عقاب من خرج من أبنائها كلاجئ سياسي، فإن أقصى ما تقدر على فعله دولـته الأم هو سحب الجنسية منه، مشيرًا إلى أن اللاجئ يخرج من دولته أو أي دولة يقيم بها للذهاب إلى دولة أخرى كلاجئ، بتأشيرة "لاجئ" من سفارة البلد التي يريد اللجوء لها للسفر إليها، لافتًا إلى أن هناك طلبات لجوء يتم رفضها، وليس كما يظن البعض في قبولها جميعًا.

وفيما يخص الهجرة، أشار ابو الخير إلى أنها تخص شخص ما بكامل إرادته يطلب من دولة الهجرة لها، مثل الولايات المتحدة، والتي تعلن بين حين وآخر عن قبول عدد من المهاجرين، وتضع الشروط الواجب توافرها في المهاجر، وفي حالة توافر الشروط يسافر الشخص لقبول طلبه إليها.