بعد اختياره بـ«تحكيم مهرجان كان 2017».. 10 معلومات عن المخرج محمد دياب

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عرف المخرج محمد دياب ببراعته، وقدرته على توصيل الهدف والمغزى بالعمل الفني الذي يقصده بالإضافة إلى عنصر جذب المشاهد إلى أعماله الفنية ومحتواها.. واختاره إدارة مهرجان "كان" السينمائي الدولي لعام 2017 في دورته الـ70 ليكون عضو بلجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" إلى جانب الممثل الفرنسي رضا كاتب، والمخرج البلجيكي جواكيم لافوس، والتشيكي كاريل أوش، والفئة تترأسها الممثلة الأمريكية أوما ثرومان.

يرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات حول محمد دياب:-

1- الإسم بالكامل محمد عبد الحميد دياب، وُلد عام 1978، ويبلغ من العمر حوالي 39 عام.

2-تخرج من كلية تجارة وإدارة أعمال.

3- عمل بأحد البنوك الأجنبية في القاهرة، وترك عمله فور إيجاد فرصة لإبراز مواهبه الفنية.

4- أعد وأذاع البرنامج الإذاعي "غني صح"، عبر محطة راديو "صوتكم".

5- عشق فن الكتابة ودرس كتابة السيناريو بأكاديمية نيويورك للسينما عام 2005.

6- من أهم سيناريوهاته التي لاقت نجاحاً واسعاً كانت أفلام "أحلام حقيقية"، "الجزيرة" مع المخرج شريف عرفة، و"ألف مبروك"، الذي شاركه في كتابته المؤلف خالد دياب، و"بدل فاقد"، و"678" الذي ألفه وأخرجه.

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7- شارك في كتابة حلقات لبرنامج "خطوات الشيطان" الذي يقدمه الداعية الإسلامي معز مسعود، مع خالد دياب وشيرين دياب، بالإضافة إلى إعداد حلقات برنامجي "الطريق الصح" و"رحلة يقين".

8- من أبرز كتاباته الغنائية كانت أغنية "تتجوزيني" للفنان هاني عادل وتلحين معز مسعود، و"بص في وشوش" التي غناها الفنان تامر حسني ولحنها المطرب تامر عاشور، و"متجننة" غناء بشرى وتلحين محمود العسيلي.

9- أثار جدلاً بعد إخراجه فيلم "اشتباك"، الذي يشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم، هاني عادل، طارق عبد العزيز، وغنتاج معز مسعود،وخاصة بعد أن نشر البوستر الدعائي الخاص للفيلم والذي قام بحذفه بعد أن أغضب العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتذر عنه من خلال منشور له بموقع فيسبوك كاتباً: "أنا باعتذر عن البوست اللي ضايق الناس بتاع عيش تجربة عربية الترحيلات ومعاه صورتي بضحك.. مكانش موفق خالص والناس حقها تضايق.. اتشال فورًا ومؤكد اللي عملها مكانش يقصد.. ٣ سنين في العربية فكريًا وفعليًا في التحضير وتنفيذ المشروع مخليا كل صناعه متفهمين ألم كل شخص مر بالتجربة... آسفين بشدة".

10- شارك "اشتباك" في افتتاح مسابقة "نظرة ما" يمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2016، التي يشارك فيها دياب كعضو لجنة تحكيم، وصُنف الفيلم ضمن أهم 10 أفلام بالمهرجان.