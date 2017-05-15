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خاص| حسام البدري يكشف مصيره مع الأهلي

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خاص| حسام البدري يكشف مصيره مع الأهلي خاص| حسام البدري يكشف مصيره مع الأهلي

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، استمراره في منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق؛ لإسعاد الجماهير بالتتويج ببطولة الدوري العام، والمنافسة على كل البطولات.

وقال "البدري"، في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إنه لا يفكر في الرحيل، مؤكدا "أنا رهن إشارة مجلس الإدارة والجماهير"، نافيًا مزاعم البعض وحملات التشكيك بانشغاله في أي أمور شخصية، مشددا على سعيه لحسم بطولة الدوري، والتأهل إلى الادوار التالية بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني للمارد الأحمر، أنه يقدر الدور المكلف به من قبل مجلس الإدارة، وثقة الجماهير، مستنكرا محاولات البعض بالذج باسمه في تفسير بعض تصريحاته بصورة خاطئة؛ بهدف إحداث فتنة وهدم الاستقرار الذي ينعم به الفريق.

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وأوضح حسام البدري، أنه مستمر في تحدي كل الصعاب، والعمل بقوة وعزم لوضع فريقه على الطريق الصحيح دون الالتفات إلى الحملة "الممنجهة" التي يتعرض لها رغم تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري، وعدم الخسارة منذ بداية الموسم.

وخلال اتصال تليفوني، طمأن المدير الفني للفريق، المهندس محمود طاهر رئيس النادي على أحوال الفريق، مؤكدا أنه لا يفكر سوى في خدمة ومصلحة الفريق.

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التحرير

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