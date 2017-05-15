أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

لجنة المسابقات تغرم ميدو وعودة 20 ألف جنيه.. وتوقف إبراهيم حسن مباراة

Google+ Print
لجنة المسابقات تغرم ميدو وعودة 20 ألف جنيه.. وتوقف إبراهيم حسن مباراة لجنة المسابقات تغرم ميدو وعودة 20 ألف جنيه.. وتوقف إبراهيم حسن مباراة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، اليوم الإثنين، تغريم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لوادي دجلة، ومحمد عودة، المدير الفني للمقاولون، 20 ألف جنيه لكل منهما؛ بسبب تصريحاتهما في وسائل الإعلام.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد عيد، المدير الفني لطنطا، 4 مباريات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه؛ لطرده وما بدر منه من سلوك غير رياضي، وإيقاف عبد الرؤوف عيد مدرب حراس المرمى بالنادي 4 مباريات للسلوك غير الرياضي، وإيقاف لاعبي طنطا حسين حلمي ومحمد شريف وأحمد أبوالنور، مباراتين.

شاهد أيضا

وقررت اللجنة تغريم النادي المصري خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي، وإيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة، مباراة للطرد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال

«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال

الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية

الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية

الحكومة تكشف حجم الأموال في «الصناديق الخاصة»

الحكومة تكشف حجم الأموال في «الصناديق الخاصة»

رئيس الوزراء يجتمع بالمحافظين لمتابعة حصر أراضي وضع اليد

رئيس الوزراء يجتمع بالمحافظين لمتابعة حصر أراضي وضع اليد