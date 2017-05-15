لجنة المسابقات تغرم ميدو وعودة 20 ألف جنيه.. وتوقف إبراهيم حسن مباراة

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، اليوم الإثنين، تغريم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لوادي دجلة، ومحمد عودة، المدير الفني للمقاولون، 20 ألف جنيه لكل منهما؛ بسبب تصريحاتهما في وسائل الإعلام.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد عيد، المدير الفني لطنطا، 4 مباريات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه؛ لطرده وما بدر منه من سلوك غير رياضي، وإيقاف عبد الرؤوف عيد مدرب حراس المرمى بالنادي 4 مباريات للسلوك غير الرياضي، وإيقاف لاعبي طنطا حسين حلمي ومحمد شريف وأحمد أبوالنور، مباراتين.

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وقررت اللجنة تغريم النادي المصري خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي، وإيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة، مباراة للطرد.