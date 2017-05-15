تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 22 مايو

كتب- عمرو علي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم، الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و 8 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لـ 22 مايو للقرار السابق، مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.