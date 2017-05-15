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بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

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بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

مصراوي Masrawy

كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

كتبت: هدير غيث

أصبحت وسائل الاتصال الاجتماعي مصدر اهتمام الكثير من الأشخاص سواء كبير أو صغير، فليس له سن معين، ولكن أصبحنا نستخدم هذه الوسائل في إظهار ما قمنا به طوال اليوم.

وأصبح الكثير يدعون الظهور على هذه الوسائل سواء كانت (انستجرام، فيسبوك،سناب شات، تويتر...) بالسعادة والنشاط والحيوية والحياة الزوجية المثالية والتمتع بالسفر والتقاط الكثير من الصور التذكارية، بل أصبح الصور أهم من التمتع بالرحلة.

ولكن خلف كل هذه المثالية التي نراعها على هذه المواقع ثمة واقع صادم مليئ بالخداع ويتضح ذلك من خلال الفيديو. 

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