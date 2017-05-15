"التنظيم والإدارة" يوافق على تثبيت موظفي الأمن بجامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت موظفي الأمن بالجامعة.

وأوضح "شاهين"، في بيان إعلامي له، أن موافقة الجهاز على تثبيت موظفي الأمن الجامعي بمثابة خطوة مهمة يعقبها اتصالات مكثفة مع وزارة المالية للحصول على موافقتها لإنهاء إجراءات التثبيت نهائيًا لموظفي الأمن.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأبنائه موظفي الأمن علي تلك الخطوة التي انتظروها لفترة طويلة، مؤكدًا أنه يضع ملف تثبيت العاملين المؤقتين ضمن أولويات اهتماماته، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واتصالات ومخاطبات على أعلى مستوى، للحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضًا لتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجامعة.