أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"التنظيم والإدارة" يوافق على تثبيت موظفي الأمن بجامعة بورسعيد

Google+ Print
"التنظيم والإدارة" يوافق على تثبيت موظفي الأمن بجامعة بورسعيد "التنظيم والإدارة" يوافق على تثبيت موظفي الأمن بجامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت موظفي الأمن بالجامعة.

وأوضح "شاهين"، في بيان إعلامي له، أن موافقة الجهاز على تثبيت موظفي الأمن الجامعي بمثابة خطوة مهمة يعقبها اتصالات مكثفة مع وزارة المالية للحصول على موافقتها لإنهاء إجراءات التثبيت نهائيًا لموظفي الأمن.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأبنائه موظفي الأمن علي تلك الخطوة التي انتظروها لفترة طويلة، مؤكدًا أنه يضع ملف تثبيت العاملين المؤقتين ضمن أولويات اهتماماته، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واتصالات ومخاطبات على أعلى مستوى، للحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضًا لتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجامعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق

بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا

بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة

بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة