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وكيل الأزهر: مصر دافعت عن الإسلام ضد الاحتلال على مر التاريخ.. "صور"

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مصراوي Masrawy

مؤتمر قنا ضد الإرهاب (1)مؤتمر قنا ضد الإرهاب (1)

مؤتمر قنا ضد الإرهاب (2)مؤتمر قنا ضد الإرهاب (2)

مؤتمر قنا ضد الإرهاب (3)مؤتمر قنا ضد الإرهاب (3)

مؤتمر قنا ضد الإرهاب (4)مؤتمر قنا ضد الإرهاب (4)

مؤتمر قنا ضد الإرهاب (5)مؤتمر قنا ضد الإرهاب (5)

مؤتمر قنا ضد الإرهاب (6)مؤتمر قنا ضد الإرهاب (6)

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قنا - عبدالرحمن القرشي

شهد اللواء أيمن سكرتير عام محافظة قنا، نائبًا عن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فعاليات مؤتمر "قنا ضد الإرهاب" بجامعة جنوب الوادي، بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القبائل وعدد كبير من طلاب الجامعة.

وأكد السيسي أن تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب دفاعًا عن شعبها وأمنها القومي، مشيرًا إلى أن المعركة ضد الإرهاب "عملية وفكرية"، فلابد من العمل الثقافي بالتوازي مع العمل الأمني، فالحرب ضد الإرهاب ليست معركة الدولة والجيش والشرطة فقط ولكن هي معركة مصر بكل فئاتها.

وشدد على أهمية دور الأسرة ومناهج التعليم والجامعة والندوات المنعقدة بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بالتعريف بالمنهج الديني الصحيح وزرع ثقافة قبول الآخر والابتعاد عن التجريم والتكفير ورعاية الشباب وحمايتهم من الأفكار المسمومة التي يريد أن ينشرها الإرهابيون.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، فهي أرض الحضارات والتاريخ والعلم، فمصر تبنى السلام بيد وتحارب الإرهاب باليد الأخرى، مضيفًا: "لقد شهدنا في الفترة الماضية انطلاق العديد من المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى بالإضافة إلى تأسيس مدن جديدة وطرق وأنفاق وكهرباء ومياه".

وأكد أهمية الجامعة كمنارة للعلم ودورها التنويري للمجتمع وان يكون لها الريادة في حل مشاكل المجتمع من خلال قوافل التنوير بالتعاون مع محافظة قنا والسادة النواب وكبار العائلات بالقرى والمدن.

وأوضح وكيل الأزهر الشريف أن الأزهر يساعد في نشر منهج الإسلام الوسطي، إذ يدرس فيه 40 ألف طالب من مختلف دول العالم مؤكدا علي أن شعب مصر بكل طوائفه وجميع الديانات السماوية تنبذ العنف والتطرف، مشيرًا إلى أن مصر على مر التاريخ دافعت عن الإسلام ضد قوات الاحتلال التي رجعت مهزومة بفضل تضافر جهود الشعب المصري مع جيشه، وآخر هذه الحروب حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973.

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