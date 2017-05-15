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صور| في أسبوع الموضة الأسترالي.. فستان زفاف بـ100 ألف دولار

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اختتم اليوم الثاني من أسبوع الموضة الاسترالي مساء أمس الأحد، برعاية شركة "مرسيدس بنز" العالمية، حيث تألق مصمم الأزياء الاسترالي "ستيفن خليل" بعدد من التصميمات الرائعة لموضة 2018.

ونشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني مجموعة من التصاميم التي عرضها "خليل"، ومن بينها ثوب زفاف بقيمة 100 ألف دولارًا أمريكيًا، وفساتين من التريكو وملابس داخلية وغيرها.

وشهد اليوم الثاني من هذا الحدث الذي ينتظره الكثيرون من عشاق الموضة، حضور مصممة الأزياء الاسترالية الشهيرة "أليس ميكال"، والتي عرضت أزياء مستوحاة من الثمانينات تميزت بالرقة والأناقة.

واعتمدت "أليس" في مجموعتها على الفساتين المطرزة يدويًا ذات الألوان المشرقة، وتميزت فساتينها بالزهور والإكسسوارات الفريدة من نوعها كالريش والأكمام الواسعة والكشكشة الغربية وغيرها.

بعض الصور لمجموعة "ستيفن خليل"

بعض الصور لمجموعة "أليس ميكال"

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