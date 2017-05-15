«هيئة البريد» تكشف أسباب زيادة فائض الميزانية لـ3 مليارات جنيه

التحرير

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نجحت الهيئة القومية للبريد في العودة إلى مكانتها بالسوق المصري، وذلك من خلال خدمة مايزيد عن 24 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث بدأت بتنويع خدماتها المقدمة للجمهور عبر مايقرب من 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، حققت خلالها فائضًا كبيرًا في الميزانية بعد تكبدها خسائر فادحة مطلع عام 2015.

المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أكد في تصريحات لـ"التحرير" على هامش تسليم جوائز مسابقة رحلات العمرة للعملاء للرابحين من علماء البريد، أن الهيئة تمكنت من تحقيق 3 مليارات و600 مليون جنيه فائض في الميزانية خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري، وذلك مقارنة بـ1.41 مليار جنيه فائض في الميزانية حققته الهيئة خلال العام المالي المنتهي 2015/2016.

وعن العوامل التي أدت لتحقيق فائض في الميزانية، قال "الصغير": إن "حسن الاستثمار هو السبب الرئيسي لفائض الميزانية، بالإضافة إلى الميكنة التي تجري للعمليات التشغيلية في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى اقتناص الهيئة للعديد من المناقصات في التعاون مع أكبر البنوك المصرية، بعدما فشلت لـ7 سنوات ماضية في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى إدخال شركات شحن كبيرة وإخراج شركات أخرى "تحت السلم"، فضلًا عن زيادة عدد الخدمات المقدمة لجمهور من خلال شباك البريد.

وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات الأحوال المدنية والتصديق القنصلي التابع للسفارات، وتحصيل مصاريف الجماعات، وقريبًا سيتم تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الكودية، مؤكدًا أن ربط الحوافز بالإنتاج أدى إلى زيادة دخل الهيئة وتحفيز الموظفين على زيادة الدخل لفروعهم بما ينعكس عليهم.

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وفيما يخص التعاون مع وزارة التموين لتحديث البطاقات الجديدة، قال رئيس هيئة البريد: إن "دور الهيئة يتمثل في استلام الأوراق المطلوبة من المواطن، ويتم وضعها في ظرف يحتوي على (بار كود)، ثم يحصل المواطن على إيصال للاستعلام عن البطاقه فيما بعد من وزارة التموين، موضحًا أن الوزارة استقبلت 700 ألف طلب لتحديث بيانات في كافة الفروع".

وأوضح أن الهيئة تعتزم طرح تطبيق خاص بها لتقديم كافة الخدمات البريدية إلكترونيًا نهاية 2017 الجاري، وأن هذا التطبيق سيساعد على تقديم خدمة الحوالات البريدية والتي تجاوزت مليون حوالة شهريًا، إلى جانب تتبع الطرود، و معرفة أقرب مكتب بريد، وعدد العملاء في قائمة الانتظار.

وتابع "الصغير" بالقول: إن "الهيئة تمتلك 24 مليون عميل بحجم ودائع يصل إلى 188 مليار جنيه، ونعتزم افتتاح مركز لوجيستي بمطار القاهرة خلال الشهور الجارية على مساحة ٧٠٠٠ متر مربع، وذلك في إطار التوسع بمفهوم التجارة الإلكترونية، خاصة بعد توقيع اتفاقية في كينيا منذ أيام مع اتحاد البريد الأفريقي والعالمي لتحويل مصر مركزًا لوجيستيًا للدول الأفريقية.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بسداد مستحقات مالية لعدد 50 غارمة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير؛ وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة.