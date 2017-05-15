نص خطاب مجلس الدولة للسيسي باختيار «دكروري» رئيسًا

التحرير

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أرسل مجلس الدولة خاطبا إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يخطره فيه بترشيح الجمعية العمومية، للمستشار يحيى دكروري، لرئاسة مجلس الدولة في الدورة القادمة.

وتنشر "التحرير"، نص الخطاب المرسل من رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اختارت، المستشار يحيى الدكروري، رئيسًا للمجلس في الدورة المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ مدتها في الأول من يوليو المقبل.

وشهدت الجمعية، انقسامًا بين القضاة، حيث كان من المفترض اختيار 3 مستشارين وإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية، وفقًا لقانون الهيئات القضائية، والذي وافق عليه المجلس من قبل، إلّا أن الأغلبية تمسكت بمبدأ الأقدمية، ولذلك تم اختيار "الدكروري" بصفته أقدم الأعضاء وأكبرهم سنًا.