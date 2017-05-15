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صور| بعد 63 يوما على اختفائها.. «التحرير» في منزل العمدة ناهد

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صور| بعد 63 يوما على اختفائها.. «التحرير» في منزل العمدة ناهد صور| بعد 63 يوما على اختفائها.. «التحرير» في منزل العمدة ناهد

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

بالقرب من مدخل قرية حانوت التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، الجميع هائمون على وجوههم، يبحثون عن أي خيوط تقودهم إلى معلومة تُعيد الأمل إلى قلوبهم في لقاء "عمدتهم" ورؤيتها حتى وإن كانت جُثة هامدة، بعد غيابها لأكثر من 63 يومًا دون أسباب.
 
ناهد عبد الحميد لاشين، شخصية عامة يعرفها القاصي والداني، ارتدت ثوب الرجال، وتفوقت على أقرانها من بنات حواء؛ حتى بات أهالي قريتها يلقبونها بـ"العُمدة ناهد"؛ كونها أول سيدة تترشح لمنصب العمودية بالمحافظة.

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"كنا يوم الأحد 12 مارس الماضي، العمدة راحت تكشف في كفر صقر جنبنا ومارجعتش من وقتها، لفينا الدنيا كلها عليها ومش لاقينها"، تقول شقيقة العمدة ناهد، إنها لم تكن لها عداوات، بل كانت محل تقدير واحترام من الجميع.
  
ويقول شقيقها أحمد لاشين، تاجر فاكهة "عملنا كل حاجة أكتر من شهر بنلف على أهلنا، عرضنا 100 ألف جنيه مكافأة ورحلة عمرة وعقد عمل في الإمارات لأي حد يقول هو شافها آخر مرة فين، وبلغنا الأمن، نعمل إيه تاني؟".

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ويضيف "عقلها يوزن بلد، ولو كانت سابت البيت زي ما بيقولوا كان زمانها رجعت، العمدة اتخطفت وماحدش عارف يوصل لها"، ليؤكد شقيقها إبراهيم عبد الحميد لاشين، صاحب شركة استيراد وتصدير، "أختي ماتت، ناهد لا يُمكن تسيب بيتها، أختي أم مفيش زيها، وست بيت صحيح لكن عقلها بـ 100 رجل، وأكيد اللي عمل كده عارف هو بيعمل إيه كويس أوي".
 
ويستطرد "آخر مرة روحت فيها المديرية، قالوا مافيش معلومات جديدة، خرجت دمي بيغلي مش مصدق إن أختي وعرضي غايبة عن بيتها المدة دي كلها، وومش عارف أوصل لها".

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ويتابع "جوز أختي من العيلة، ولو مشينا وراء غضبنا هنقتل في بعض، يا ريت الأمن يوصلنا ليها أو جثتها لو ماتت، بس يعرفنا كانت فين من وقت ما خرجت"، مؤكدا "اللي عمل الحكاية دي منظمة كبيرة، حساب أختي اتحذف والأمن مش عارف يتتبع رقمها".
 
وناشد "إبرهايم" الرئيس عبد الفتاح بتوجيه المسؤولين إلى سرعة حل لغز اختفاء شقيقته، قائلا " نايمة، ولا حد راضي يقول أختي فين، إحنا في بلد أمن وآمان والمفروض انت رجعت لنا دولة كانت رايحة، أنا بطلب منك أختي يا ريس".
 

 

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