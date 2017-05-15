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أبو حامد يقترح 3 عقوبات بمشروع قانون «تجريم الحض على الكراهية»

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أبو حامد يقترح 3 عقوبات بمشروع قانون «تجريم الحض على الكراهية» أبو حامد يقترح 3 عقوبات بمشروع قانون «تجريم الحض على الكراهية»

التحرير

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أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم ، إن سيتقدم غدًا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير، بمشروع قانون لتجريم الحض على الكراهية مكون من 15 مادة، عقب عودة رئيس مجلس النواب والأمين العام من إيطاليا، وذلك بعد الحصول علي توقيعات 80 نائبًا.

وأشار النائب إلى أن القانون لا يتداخل مع مادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، ولكنه يحاكي قوانين موجودة في كل دول العالم وعدد من الدول العربية، لافتًا إلى أن القانون فصل جريمة الحض على الكراهية بشكل دقيق وحدد عقوبات رادعه على من يرتكب تلك الجريمه، كما أنه لا يتعارض في نفس الوقت مع حرية التعبير والفكر.

وعن العقوبات المقترحه بمشروع القانون، أوضح أن العقوبات مقسمه ما بين المواطن العادي، والموظف بالدولة، أو الشخصية الاعتبارية، لافتاً إلى أنه حال ارتكاب مواطن عادي للجريمة ستكون العقوبة المقررة من الجسن بحد أقصى 3 سنوات، والغرامة بحد أدنة 50 ألف جنيه، وحد أقصي 100 ألف جنيه.

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أما إذا صدرت الجريمة من موظف بالدولة، يكون العقاب العزل من وظيفته، والحبس بحد أدنى 5 سنوات، والغرامة 100 ألف جنيه كحد أدني، و250 ألف جنيه كحد أقصي، أما في حالة ارتكاب الجريمة من شخصية اعتبارية كالشركات والمؤسسات، فيكون عقوبتها الحل، ومحاكمة مجلس إدارتها ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، والغرامة التي تصل إلي نصف مليون جنيه لكافة أعضاءها مجتمعين كحد أدني.

وأوضح أبو حامد أن اللجنة الدينية ليست معنيه بالقانون بشكل أساسي، ولكن لجنتي الشئون التشريعية والدستورية، وحقوق الإنسان هما المخولين بمناقشة ذلك القانون باعتباره أحد القوانين المكملة-بحسب قوله.

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التحرير

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