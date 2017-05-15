«الشباب والرياضة» بالبرلمان ترفض مناقشة الموازنة لتغيب الحكومة

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رفض النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشة الميزانية المخصصة لقطاعات وزارة الشباب والرياضة في العام المالي الجديد 2017-2018، خلال اجتماع اللجنة اليوم، نظرًا لغياب وزيري الماليه والتخطيط.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه النائب حمدي السيسي، عضو اللجنة، برفض مشروع الموازنة، حال إصرار وزيري التخطيط والمالية على تجاهل اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة الموازنة.

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فيما قال رئيس اللجنة، إن هناك عجزاً شديداً في الموازنة، ما أدى إلى توقف أعمال الإنشاءات في الملاعب، والتي تحتاج نحو ملياري جنيه، مطالباً بضرورة الانتهاء من إنشاء الملاعب التي تم تخصيص الأراضي لها.

وتابع: "استكمال المنشآت سيوقف تبوير الأراضي الزراعية لإنشاء ملاعب خاصة بالإيجار، ما يحمل اللاعبين والمواطنين التي لديهم موهبة في الرياضة من ممارسة حقهم".