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توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي

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توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي

التحرير

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وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع وانج يا، رئيس شركة ساينورشور الصينية، لتشجيع الاستثمارات وتغطية مخاطر الائتمان للقروض الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية "بكين".

وشهدت "نصر" توقيع 5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذي عقد في إطار مبادرة طريق الحرير، حيث تضمن الاتفاق عمل إطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الإفريقي للتنمية وميناء شينجدوا، وأيضًا اتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين والصين لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصينى وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية".

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وأكدت وزيرة الاستثمار أن تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمارات الأجنبية والصينية في أفريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات المشتركة مع الصين، حيث تطمح مصر إلى مضاعفة حجم استثماراتها المتبادلة وزيادة عدد الشركات الصينية.

ودعت "نصر" المستثمرين الصينين إلى زيادة عدد المشروعات التنموية الضخمة، وخاصة في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل، مشيدة بجهود الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في التسهيل على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد هدفه القضاء على البيروقراطية، وتسهيل إصدار التراخيص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات والعمل على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

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التحرير

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