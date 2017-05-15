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البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.5 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين والأجانب.

وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12866.06 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 591.25 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع أيضًا بنسبة 0.56 % ليصل إلى مستوى 1367.82 نقطة.

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وبلغت إجمالي التداولات على الأسهم 25.3 مليون جنيه، بعد التداول على 301.9 ألف سهم عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافي بيعي 10.5 مليون جنيه و 165.5 ألف جنيه، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافي مشتريات 10.6 مليون جنيه.

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التحرير

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