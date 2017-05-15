هيكل عن قانون الجمعيات الأهلية: «طول شويه بس هيصدر»

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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون الجميعات الأهلية لا يزال بحوزة المجلس، بسبب المطالبات بمراجعة بعض النصوص في الصياغة، مستدركًا:" هو طول شويه بس هيصدر قريبًا".

استعرض هيكل، خلال مؤتمر صحفي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنجازات البرلمان منذ بدايته - والتي تمثلت في مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي ناقشها خلال الفترة الماضية منذ تشكيله.

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أضاف هيكل: "مجلس النواب أقر عدد 340 قرارًا بقانون خلال أول 15 يومًا ووافق على 82 قانونًا بدور الانعقاد الأول، و 85 مشروع قانون بدور الانعقاد الثاني حتى الآن، ووافق البرلمان أيضًا على 27 من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول الخارجية، بدور الانعقاد الأول، و41 اتفاقية بدور الانعقاد الثاني"، متابعًا: "وبالنسبة للجانب الرقابي، فالمجلس ناقش 324 طلب إحاطة في دور الانعقاد الأول، و797 طلب في دور الانعقاد الثاني، كما ناقش 472 سؤالًا و119 اقتراحًا برغبة، و265 بيانًا عاجلًا بدور الانعقاد الأول و428 بيانًا في دور الانعقاد الثاني حتى الآن"ز