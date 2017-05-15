أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حجي: أعضاء «الفريق الرئاسي» يتعرضون لمضايقات أمنية يوميًا

Google+ Print
حجي: أعضاء «الفريق الرئاسي» يتعرضون لمضايقات أمنية يوميًا حجي: أعضاء «الفريق الرئاسي» يتعرضون لمضايقات أمنية يوميًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشر عصام حجي، العالم المصري، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، مقطع على الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة «الفريق الرئاسي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال إنه ردًا على ما اسماه بـ«حملات التشويه والتخوين» التي يتعرض لها أعضاء المبادرة.

وأوضح حجي أن المبادرة تتمنى أن يكون التعليم هو المشروع الأساسي لمصر، وهذا المطلب جعل أعضاء المبادرة والمتابعين لها يتعرضون لمضايقات أمنية يوميًا، حسب قوله.

واستكمل العالم المصري بأنه «إذا كنتم جادين في الحرب على الإرهاب، فيجب أن تؤمنوا بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عليه».

ورد حجي على السؤال الخاص بأن كل الإرهابين حاصلين على شهادات عليا، بقوله "هم كلـما ظلوا في هذه المنظومة التعليمية، كلما كانوا ارهابيين أكثر".

شاهد أيضا

واختتم: «أمامنا فرصة في 2018 لتغيير ذلك.. نحن نراهن على الوعي وليس الشهرة والوجوه المعروفة.. نحتاج دعمكم لأن التغيير مسؤولية الجميع».

وكان حجي قد أعلن في أغسطس 2016 عن تشكيل مبادرة للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، مشيرًا بذلك إلى رفضه لترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح لفترة ثانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «الزراعة»: أسعار منافذ الوزارة أقل من الأسواق بـ20%

فيديو| «الزراعة»: أسعار منافذ الوزارة أقل من الأسواق بـ20%

بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

بالفيديو.. بطريقة "اضرب واجري".. لصان يسرقان محل "موبايلات" في البحيرة

بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

بالفيديو.. كيف نخدع أنفسنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟

بالفيديو.. ساندي: "لا أخفي حملي بالملابس.. انا ببروزه وفرحانه بيه"

بالفيديو.. ساندي: "لا أخفي حملي بالملابس.. انا ببروزه وفرحانه بيه"