حجي: أعضاء «الفريق الرئاسي» يتعرضون لمضايقات أمنية يوميًا

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نشر عصام حجي، العالم المصري، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، مقطع فيديو على الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة «الفريق الرئاسي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال إنه ردًا على ما اسماه بـ«حملات التشويه والتخوين» التي يتعرض لها أعضاء المبادرة.

وأوضح حجي أن المبادرة تتمنى أن يكون التعليم هو المشروع الأساسي لمصر، وهذا المطلب جعل أعضاء المبادرة والمتابعين لها يتعرضون لمضايقات أمنية يوميًا، حسب قوله.

واستكمل العالم المصري بأنه «إذا كنتم جادين في الحرب على الإرهاب، فيجب أن تؤمنوا بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عليه».

ورد حجي على السؤال الخاص بأن كل الإرهابين حاصلين على شهادات عليا، بقوله "هم كلـما ظلوا في هذه المنظومة التعليمية، كلما كانوا ارهابيين أكثر".

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واختتم: «أمامنا فرصة في 2018 لتغيير ذلك.. نحن نراهن على الوعي وليس الشهرة والوجوه المعروفة.. نحتاج دعمكم لأن التغيير مسؤولية الجميع».

وكان حجي قد أعلن في أغسطس 2016 عن تشكيل مبادرة للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018، مشيرًا بذلك إلى رفضه لترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية.