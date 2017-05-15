ضبط دواجن وكبدة مجهولة المصدر بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، حملة، اليوم الإثنين، على سلاسل ومنافذ بيع السلع الغذائية، قبيل شهر رمضان المبارك.

تمكنت الحملة من ضبط 300 كجم لحوم وكبدة مجمده منتهية الصلاحية، و500 عبوة مكرونة ناقصة الوزن، و150 عبوة سكر ناقصة الوزن، وكميات من مرقة الدجاج منتهية الصلاحية، وبيف برجر ولانشون، منتهية الصلاحية، وحوالى طن ملح معبأ في عبوات تحمل علامة تجارية شهيرة مخالف للشركة الأصلية، و400 دجاجة مجمدة مجهولة المصدر، بقرية الإخصاص بمركز سنورس.

كما كشفت الحملة، عن وجود كمية من السكر لدى الشركة القابضة لتجارة السلع الغذائية، التابعة لوزارة الاستثمار، ببندر سنورس، بها نقص في الوزن قرابة ربع كيلو جرام في اللفة الواحدة، البالغ وزنها 20 كجم، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وتبين توفر أرصدة بلغت 416 طن سكر، و27 طن أرز، و4200 كرتونة زيت طعام، وسلع تموينية أخرى داخل المنفذ.