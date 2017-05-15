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«فولفو» تستعد لطرح منافسة «أودي Q2»

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«فولفو» تستعد لطرح منافسة «أودي Q2» «فولفو» تستعد لطرح منافسة «أودي Q2»

التحرير

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تعكف شركة "فولفو" السويدية على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح سيارتها الجديد "XC20” لمنافسة نظيرتها الألمانية "أودي Q2”.

وبحسب مجلة "أوتو كار"، فإن السيارة التي تنتمي للنمط الفاخر من السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” صغير الحجم، ستحمل محرك 1500 CC يتكون من 3 إسطوانات، ومزود بشاحن إضافي "تربو".

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وتتوقع المجلة البريطانية المتخصصة في السيارات، أن تصدر نسخة جديد من السيارة باسم "Drive E”، تحمل محرك مكون 4 سلندر.

وتصدر سيارة "XC20” الجديدة بنوعين من الوقود المحروق هما البنزين والديزل، كما تعتزم الشركة السويدية تقديم نموذج آخر من السيارات يعمل بالكهرباء.

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التحرير

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