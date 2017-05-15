استعدادًا لطرحها في السوق.. ميزة إضافية للسيارات ذاتية القيادة

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استحدث فريق عمل "فال آي" الخاص بتصنيع السيارات ذاتية القيادة في شركة "تيك كرانش" الأمريكية، ميزة جديدة تضاف إلى الطابع التقني لتلك المركبات، وهي إيجاد أقرب أماكن للركن في المدن المزدحمة.

وبحسب الشركة الأمريكية، فإن الفريق أضاف تلك الميزة التكنولوجية الضخمة، تمهيدًا لمساعدة السيارة على ملاءمة العمل في أصعب المدن وأكثرها ازدحامًا.

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وتعتمد الميزة التقنية الجديدة على خرائط "جوجل" والتي تظهر مدى ملاءمة الأماكن المتاحة لتوقيف السيارات في المدن لحجم وطول السيارة ومدى قربها من الأماكن المطلوب التوجه إليها.