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خبراء: 2025 موعد انتهاء وقود البنزين والديزل في العالم

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خبراء: 2025 موعد انتهاء وقود البنزين والديزل في العالم خبراء: 2025 موعد انتهاء وقود البنزين والديزل في العالم

التحرير

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أكد خبراء متخصصون في صناعة السيارات، أن الإصدارات التي تعمل بالكهرباء ستحتل قريبًا كافة الأسواق العالمية وذلك خلال السنوات العشر المقبلة.

وبحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية، فإن الإصدارات التي تعتمد على الوقود المحروق كالديزل والبنزين، بدأت بالاندثار بشكل واضح، وهو ما يؤكد تغير النسق العالمي في صناعة السيارات بشكل عام.

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ورجح الخبراء أن يكون عام 2025 هو موعد انتهاء كافة الإصدارات التي تعمل بالمحروقات في العديد من الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن الأمر قد يستلزم بعض الوقت لتهيئة البلدان للتعامل مع الوقود النظيف.

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