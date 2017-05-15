صاروخ ماديرا.. الملك المتوج على عرش ريال مدريد

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واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، تحقيق الأرقام المميزة خلال مسيرته مع الفريق الملكي، وذلك خلال مباراة إشبيلية، التي أقيمت بملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 37 من الدوري الإسباني "الليجا"، وسجل صاروخ ماديرا الهدف الثاني للريال في مرمى الفريق الأندلسي، وهو هدفه رقم 400 بقميص الميرينجي في 391 مباراة بكل البطولات، منذ الانضمام إلى صفوف الريال في صيف 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد.

كما عزز رونالدو رقمه ليضيف الهدف الثاني له في المباراة ليصل إلى هدفه الـ401، وتتوزع أهداف "الدون" بين 218 هدفًا بملعب سانتياجو برنابيو في 196 مباراة، و174 هدفًا في 187 مباراة بعيدًا عن معقل الملكي، إلى جانب 8 أهداف في 8 مباريات بملاعب محايدة، كما أحرز 42 هاتريك.

ويعد الهدف الأول لرونالدو مع الفريق الملكي، كان في شباك ديبورتيفو لاكورونيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 3-2 في أغسطس 2009، وهزت أهداف رونالدو شباك 60 منافسًا لريال مدريد، محليًا وقاريًا وعالميًا، فيما يتصدر إشبيلية قائمة الضحايا باستقبال 25 هدفًا في 17 مباراة، يليه أتلتيكو مدريد الذي تلقى 21 هدفًا في 29 مباراة، ثم خيتافي بـ20 هدفًا في 12 مباراة.

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وشهد موسم 2014/2015 المعدل التهديفي الأعلى لرونالدو، بتسجيله 61 هدفًا في 54 مباراة، ثم جاء موسم 2011/2012 ثانيًا بتسجيله 60 هدفًا، ثم موسم 2012/2013 بـ55 هدفًا، ثم موسم 2010/2011 بـ53 هدفًا، كما أن صارخ ماديرا سجل الـ401 هدفًا كلآتي ( 63 بالرأس - 268 بالقدم اليمنى - 69 بالقدم اليسرى - هدف آخر).

ووزعت الأهداف الـ401 للدولي البرتغالي في المسابقات كلآتي ( 282 هدفًا في الدوري الإسباني "الليجا"، 88 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 22 هدفًا في كأس ملك إسبانيا، 4 أهداف في كأس العالم للأندية، و3 أهداف في كأس السوبر الإسباني، وهدفين في كأس السوبر الأوروبي).

وتشير الأرقام إلى أن رونالدو بـ(401) هدفًا، بات أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل +400 هدف في كل البطولات، كما أن الدولي البرتغالي صاحب الـ32 عامًا، عادل رقم جيمي جريفز (366 هدفًا) كأفضل هداف في تاريخ الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى (الدوري الإسباني - الإنجليزي - الفرنسي - الإيطالي - الألماني).

ويعد هدافو الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، هم (366) كريستيانو، و(366) جيمي جريفز، ثم (365) جيرد مولر، ثم (347) ليونيل ميسي، ثم (317) ستيف بلومر، ثم (310) ديكسي دين.