ريال مدريد يحطم رقم بايرن ميونيخ القياسي

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حطم ريال مدريد الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونيخ في عدد المباريات المتتالية في تسجيل الأهداف، وذلك في فوز الفريق الملكي أمس على إشبيلية بنتيجة 4-1 حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتمكن ريال مدريد من التسجيل في 62 مباراة متتالية في جميع المسابقات، حيث فشل الفريق الملكي في هز شباك الخصوم للمرة الأخيرة في 26 أبريل من عام 2016 وتحديدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

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وبشكل عام ومنذ تولي زين الدين زيدان تولي المهمة الفنية للريال في شهر يناير من العام الماضي، لم يفشل الريال في هز شباك الخصم سوى 3 مرات كانت الأولى على ملعب سانتياجو بيرنابيو في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف ومن ثم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فولفسبورج في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الألماني بثنائية نظيفة وأخيرا مانشستر سيتي.

وتمكن بايرن ميونيخ من تسجيل 61 هدفا في جميع المسابقات في الفترة ما بين عامي 2013 تحت قيادة يوب هاينكس و2014 تحت قيادة بيب جوارديولا، وبإمكان ريال مدريد أن يصل برقمه إلى 65 هذا الموسم في حال نجح في هز شباك سيلتا فيجو يوم الأربعاء ومالاجا يوم الأحد ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف يوم 3 يونيو المقبل.