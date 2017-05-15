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ديميكيليس يعتزل كرة القدم: «لم أعد أشعر بالقوة في قدمي»

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ديميكيليس يعتزل كرة القدم: «لم أعد أشعر بالقوة في قدمي» ديميكيليس يعتزل كرة القدم: «لم أعد أشعر بالقوة في قدمي»

التحرير

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أعلن المدافع الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، اعتزاله كرة القدم في عمر الـ36 وذلك بعد مسيرة مميزة نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي عام 2014، حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال ديميكيليس، إنه لم يعد يشعر القوة في قدميه وتركيزه، معربا عن امتنانه التام لما قدمته له كرة القدم، وذلك بعدما بدأ مسيرته مع ريفر بليت الأرجنتيني، وأحرز معه لقب الدوري الأرجنتيني مرتين، وانضمامه لصفوف بايرن ميونيخ عام 2003.

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وتوج المدافع الدولي مع الفريق البافاري بأربع ألقاب في الدوري الألماني، ومثلهم في كأس ألمانيا، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2010 الذي خسره من الإنتر بثنائية نظيفة، لينتقل بعدها إلى مالاجا حيث قضى هناك 3 مواسم ليرحل إلى مانشستر سيتي مع مانويل بيليجريني ويحرز لقب الدوري وكأس الرابطة في موسمه الأول، ويفوز بكأس الرابطة مرة أخرى في موسمه الثاني، ليغادر الفريق مع قدوم جوارديولا إلى صفوف إسبانيول قبل عودته إلى مالاجا من جديد في شهر يناير الماضي.

وشارك ديميكيليس مع منتخب الأرجنتين في مونديال جنوب إفريقيا 2010، ومونديال البرازيل 2014، حيث حل وصيفا لألمانيا كما حل ديميكيليس وصيفا أيضا لكأس القارات لصالح البرازيل (2-5)، ووصيفا لكوبا أمريكا 2015.

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التحرير

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