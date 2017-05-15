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بالأرقام.. كريستيانو رونالدو ملك «منطقة الجزاء»

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بالأرقام.. كريستيانو رونالدو ملك «منطقة الجزاء» بالأرقام.. كريستيانو رونالدو ملك «منطقة الجزاء»

التحرير

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لعب كريستيانو رونالدو من جديد دور المنقذ، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على إشبيلية بنتيجة 4-1 سجل منها النجم البرتعال هدفين لتصل حصيلته التهديفية مع الفريق الملكي إلى 11 هدفا منذ مواجهة بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وسجل رونالدو في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ هدفين ومن ثم سجل الهاتريك في لقاء الإياب قبل أن يسجل في شباك فالنسيا ويسجل هاتريك في شباك أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويختتم أمس بثنائية في شباك الفريق الأندلسي.

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وتمكن رونالدو من تسجيل جميع أهدافه الـ11 من داخل منطقة الجزاء، وبشكل عام سجل رونالدو هذا الموسم 37 هدفا من بينهم 33 من داخل المنطقة الجزاء وهو ما يدل على تحول مركز اللاعب البرتغالي من الجناح إلى المهاجم الصريح، وباتت اللاعب الأفضل في العالم يدرك خبايا منطقة الجزاء أفضل من أي لاعب أخر ويحظى بثقة جماهير الريال تماما في تلك المنطقة.

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التحرير

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