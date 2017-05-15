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كافاني يرحب بضم نجم المدفعجية لصفوف باريس سان جيرمان

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كافاني يرحب بضم نجم المدفعجية لصفوف باريس سان جيرمان كافاني يرحب بضم نجم المدفعجية لصفوف باريس سان جيرمان

التحرير

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أبدى الأوروجوياني إدينسون كافاني، ترحيبه بفكرة ضم مهاجم أرسنال أليكسيس سانشيز لصفوف باريس سان جيرمان، حيث يتبقى في عقد المهاجم التشيلي صاحب الـ28 عاما، 12 شهرا فقط مع المدفعجية، ولا تشير المؤشرات إلى رغبته في التجديد.

وربطت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا بين سانشيز والانتقال لأندية مانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن باريس سان جيرمان دخل على خط المفاوضات في خطوة لاقت ترحاب كافاني، الذي أبدى ترحيبه أيضا بضم مهاجم بروسيا دورتموند بيير إيمريك أوباميانج.

وأوضح "كافاني"، أن هدف باريس سان جيرمان دائما هو ضم لاعبين جدد يكملون جودة الفريق، مشيرا إلى أنه لا يجد مركزا ينقص الفريق بل يتمتع الفريق الفرنسي بكوكبة من اللاعبين المميزين.

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ورغم فوز باريس سان جيرمان بـ27 مباراة من أصل 37 في الدوري، إلا أن الفريق بات قريبا للغاية من فقدان اللقب لصالح موناكو، وسيكون فريق العاصمة في حاجة لتدعيم صفوفه للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

وسيسعى مسؤولو النادي للاستفادة من اقتراب أرسنال من عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لضم سانشيز.


 

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التحرير

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