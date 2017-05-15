أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 15-5-2017- وحوار خاص مع الفنانة " رانيا يوسف " -
الشيخ رمضان عبد المعز : الصحابة مروا بظروف مع الرسول بأصعب مما نحن فيه الأن -
بالصور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدسوق -
بالصور.. الرقابة الإدارية تنظم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية بالأقصر -
ميركل تستقبل ماكرون في برلين في أول زيارة بعد توليه رئاسة فرنسا -
الشيخ خالد الجندي : انقل المسائل الفقهية الصحيحة للناس وسيبهم يختاروا -
«كاف» يحدد موعد مباراة الأهلي والقطن بدورى الأبطال -
الإصابة تبعد وليد سليمان عن مواجهة الشرقية -
الشيخ خالد الجندي : صلينا في المطار بالحذاء وواحد قال لنا السنية دول بيخترعوا فى الدين -
بوتين: روسيا والصين تملكان مقومات لتصنيع طائرات عملاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصر تدين الهجمات على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

Google+ Print
مصر تدين الهجمات على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى مصر تدين الهجمات على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت اليوم الاثنين، الهجمات المتكررة على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى على مدار الأيام الماضية ، مما أسفر عن مقتل 6 جنود تابعين للقوات المغربية والكمبودية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فضلا عن مقتل وإصابة عدد آخر من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم ، على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفريقيا الوسطى من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيدة بالتضحيات التي تبذلها الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام، ومنوهة بمشاركة عناصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية ضمن القوات الأممية في أفريقيا الوسطى وذلك في إطار دور مصر الرائد في مجال حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد عن خالص التعازي لحكومات المغرب وأفريقيا الوسطى وكمبوديا ولأسر الضحايا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

السفيرة عزيزة - الفنانة / أمل رزق ... تتحدث عن دورها في مسلسل ليلة " الست المصرية النكدية "

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

تفاصيل مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد في حادث بالتجمع.. صور

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

"الحفناوي": مصر في المركز الثامن ضمن الدول الأكثر إصابة بـ"السكر"

السفيرة عزيزة - الفنانة / رانيا يوسف ... أنا أول من بدأت فكرة المسلسلات الطويلة الـ 60 حلقة في مصر

السفيرة عزيزة - الفنانة / رانيا يوسف ... أنا أول من بدأت فكرة المسلسلات الطويلة الـ 60 حلقة في مصر