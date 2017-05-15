مصر تدين الهجمات على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت مصر اليوم الاثنين، الهجمات المتكررة على قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى على مدار الأيام الماضية ، مما أسفر عن مقتل 6 جنود تابعين للقوات المغربية والكمبودية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فضلا عن مقتل وإصابة عدد آخر من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم ، على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفريقيا الوسطى من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيدة بالتضحيات التي تبذلها الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام، ومنوهة بمشاركة عناصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية ضمن القوات الأممية في أفريقيا الوسطى وذلك في إطار دور مصر الرائد في مجال حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد عن خالص التعازي لحكومات المغرب وأفريقيا الوسطى وكمبوديا ولأسر الضحايا.