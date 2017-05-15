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الرئيس السوداني يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض

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الرئيس السوداني يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض الرئيس السوداني يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض

مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم – (أ ش أ): 

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد في الرياض يوم 21 مايو الجاري.

وقال مدير مكتب الرئيس السوداني، الفريق طه عثمان في تصريح صحفي إن الرئيس عمر البشير تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد في الرياض يوم 21 مايو الجاري ، بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد .

وتناقش القمة مخاطر التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك بين الشعوب، وتهدف إلى بناء شراكة جديدة بين العالم العربي والإسلامي من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، لمواجهة تلك المخاطر، ونشر هذه القيم .

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