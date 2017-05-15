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براءة 4 متهمين من "أولتراس أهلاوي" من تهمة إثارة الشغب

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براءة 4 متهمين من "أولتراس أهلاوي" من تهمة إثارة الشغب براءة 4 متهمين من "أولتراس أهلاوي" من تهمة إثارة الشغب

مصراوي Masrawy

أولتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسرى، اليوم الاثنين، ببراءة 4 متهمين من رابطة "أولتراس أهلاوي" من تهمة إثارة الشغب والتجمهر والتعدي على قوات الامن أثناء محاوله اقتحام النادي الأهلي.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 7 متهمين بينهم 3 حدث بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة المكلفة بتأمين النادي الأهلي، اعتراضاً من الامن على محاولة دخول المشجعين للنادي عنوة لحضور تدريبات فريق الأهلي، وكان المنع لدواعي أمنيه الا انهم لم يمتثلوا لقرار المنع ووقعت مشاجرة بينهم، وتم القبض عليهم إحالتهم الى نيابة قصر النيل

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة واستعراض القوة وإثارة الشغب.

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مصراوي Masrawy

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