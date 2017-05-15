انقطاع المياه 12 يومًا عن "كوم القدح".. و"الجراكن" تنقذ الأهالي من الموت عطشًا - صور

مصراوي Masrawy

البحيرة – أحمد نصرة:

تعاني قرية كوم القدح، بمركز أبو المطامير في البحيرة، من مأساة مستمرة مع أزمة انقطاع المياه، التي سجلت، يومها الثاني عشر بشكل متصل، دون استجابة من المسؤولين لمناشدات الأهالي بحل الأزمة.

وقال عمران حجازي، أحد أهالي القرية لـ"مصراوي": "سبب المشكلة أن هناك خطين للمواسير بالقرية، أحدهما على عمق مترين يخدم عددا قليلا من المنازل، والخط الثاني على عمق متر واحد يخدم أغلب منازل القرية، وبالطبع أغلب المياه تذهب للخط الأكثر عمقا".

وأضاف: "حياتنا تحولت لعذاب، ومنذ عدة أيام فقدت امرأة حامل جنينها نتيجة لحملها عبوات المياه من العربات إلى منزلها بشكل متكرر".

ولفت سيد عبد الغني، أحد سكان القرية، إلى أن الجميع لم يجدوا حلا سوى جلب المياه من إحد القرى المجاورة، باستخدام الجراكن وتحميلها على العربات الكارو، فيما أوضح محمد عوض الله، أن المشكلة تظهر كل عام، لا سيما مع حلول فصل الصيف، دون استجابة من المسؤولين، وعدم تنفيذ محافظ البحيرة السابق وعده بحل المشكلة منذ عام.

وقالت منى أحمد، ربة منزل: "تعبنا خلاص، ياريت تشوفولنا حل قبل شهر رمضان ما يدخل، لأن الوضع كده صعب جدا".

من جهته، رد المهندس محمد الديب، مدير عام الفروع بشركة مياه الشرب بالبحيرة في تصريحات لـ"مصراوي"، بإنهاء عمل المقايسات لخط مياه جديد يغذّي القرية ويحل مشكلتها تمامًا، مضيفا: "من المقرر البدء فورًا في تنفيذه، للانتهاء منه خلال عام".

وأعلن راضي عمار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، عن عمل تغذية فرعية لخط زاوية صقر، غدا الثلاثاء، لزيادة ضخ المياه للقرى التابعة لها ومنها قرية كوم القدح، كحل مؤقت لحين انتهاء شركة المياه من إنشاء الخط الجديد".