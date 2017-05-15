الأوقاف تهدد «عبد الجليل ورشدي» بالحبس حال صعود المنبر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، قرارا بنقل الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة، إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة.

كما أصدر القطاع الديني قرارًا بمنعه والدكتور سالم عبد الجليل، من صعود المنبر أو إلقاء دروس دينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف، وتحرير محضر رسمي حال مخالفة أي منهما أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة.

شاهد أيضا

وناشدت الوزارة -في بيان لها- وسائل الإعلام عدم مناقشة هذه القضايا؛ إعلاء لمصلحة الوطن، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين، وعدم التعرض لها بسوء، بالإضافة إلى تحري الدقة، حيث إن عبد الله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه أو الماجستير أو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام.

كما قرر وزير الأوقاف، إنهاء خدمة الدكتور سالم عبد الجليل عقب استقالته، وقالت الوزارة في بيانها إنه لم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة.