مارجريت عازر: مشروع قانون فرض رسوم على «فيسبوك» غير مقبول

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، إن مشروع القانون المقدم لفرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير مقبول، لا يجوز تطبيقه لأن شركات دولية مسؤولة عن تلك المواقع، ولا يجوز فرض رسوم عليها.



وأضافت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المشروع أثار حالة من الجدل بمجلس النواب، خاصة لأنه لا يستهدف إلا تقييد خدمة يستفيد منها الجميع بالصالح العام.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن من حق النائب التقدم بمشروع القانون، لكن حال مناقشته سيتم رفضه من قبل اللجنة المعنية بمناقشة مثل هذه القوانين، مؤكدة "لن تتم مناقشته مرة أخرى إلا بعد عام".

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وعلقت مارجريت عازر على القانون قائلة "البرلمان يسعى لأن يطبق الدستور لصالح المواطن، وما سيتم مناقشته بالقانون به تقييد لحقوقهم".