مجلس الدولة يخطر السيسي بترشيح «دكروري» لرئاسته

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بعد يوم واحد من عمومية مجلس الدولة، التي عقدت السبت الماضي، أرسل مجلس الدولة، اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، أخطره فيه بما انتهت إليه الجمعية العمومية للمجلس، وترشيحها المستشار يحيى دكروري - منفردًا لرئاسة المجلس للعام القضائي المقبل، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذي تنتهي ولايته في 19 يوليو.

كانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اختارت، المستشار يحيى دكروري، رئيسًا للمجلس في الدورة المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ مدتها في الأول من يوليو القادم.

وشهدت الجمعية، انقسامًا بين القضاة، حيث كان من المفترض اختيار 3 مستشارين وإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية، وفقًا لقانون الهيئات القضائية، والذي وافق عليه المجلس من قبل، إلّا أن الأغلبية تمسكت بمبدأ الأقدمية، ولذلك تم اختيار "الدكروري" بصفته أقدم الأعضاء وأكبرهم سنًا.

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واكتمل النصاب القانونى المقرر لعقد الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وبدأت وقائع الجمعية المقرر أن تشهد ترقية عدد من قضاة ومستشاري المجلس، والتصويت على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.