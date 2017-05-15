هيكل: قانون العدالة الانتقالية إلزام بالمستحيل من الدستور

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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إلزام الدستور للبرلمان بإصدار قانون العدالة الإنتقالية، يعد إلزامًا بالأمر المستحيل.

أضاف هيكل، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن نص الدستور متضمن تنفيذ بند المصالحات، والمقصود بها مصالحة الإخوان، مؤكدًا أن ذلك الأمر لا يمكن تقبله في ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم في إجراء مراجعات فكرية حقيقية.

لفت هيكل - إلى أن المجتمع المصري غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون في التوقيت الحالي، مستدركًا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".

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وبشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكي، استكمل هيكل: "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء"، مشيرًا إلى أن لائحة المجلس بها أمر متعلق بضرورة فتح باب الترشح مرّة أخرى في حالة بطلان عضوية أي نائب ومن ثم المجلس أمام حكم قضائي ولائحة البرلمان، وفي النهاية سيكون البرلمان ملزم بتطبيق أحكام القضاء.